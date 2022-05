Jéssica Sales é homenageada pela Câmara de Mâncio Lima com o Título de Cidadã Manciolimense

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi homenageada e agraciada com o Título de Cidadã Manciolimense, em sessão solene da Câmara Municipal de Mâncio Lima, realizada nesta quinta-feira (05). A solenidade foi prestigiada pelo deputado estadual Jonas Lima (PT), autoridades do município, amigos e familiares, entre os quais, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales e a deputada estadual Antonia Sales, os ex – prefeitos de Mâncio Lima Luiz Helosman e Cleidson Rocha e representando a classe empresarial do município Chicão da distribuidora.



A concessão da honraria em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados pela parlamentar ao município foi concedida por meio de Decreto Legislativo de iniciativa do presidente da Casa, vereador Renan da Costa Silva (PT) e aprovado por unaminidade pelos vereadores que compõem o colegiado.

“Jéssica Sales é uma pessoa muito boa, humana, e pra mim foi um prazer muito grande conceder a ela esse título como forma de incentivar os outros políticos a fazer o que ela faz por nosso município” – disse.



Para a vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Valente, a homenagem dos vereadores reflete o trabalho humano desenvolvido por Jéssica Sales em defesa dos seus habitantes. “Ela mostra coragem, amor e sinceridade no coração. Nós, de Mâncio Lima, não teríamos outro jeito de dizer a ela muito obrigada” – agradeceu.



“È um momento muito feliz e emocionante para nós, manciolimenses. Jéssica Sales já é uma marca na política do nosso estado e a concessão desse título de cidadã manciolimense pelos vereadores, representa pra mim muita felicidade como deputado estadual e filho desta terra. Esse é um reconhecimento pela semente que ela plantou” – disse Jonas Lima.



Gratificada pela homenagem à filha, a deputada estadual Antonia Sales disse que a honraria é o reconhecimento dos vereadores e da população de Mâncio Lima e que o título é um incentivo para que Jéssica Sales continue trabalhando para ajudar no desenvolvimento do município. “Se antes do título já fazia, agora então ela fará muito mais. Obrigada pelo carinho de todos” – disse a deputada.

Emocionada, a deputada Jéssica Sales disse estar imensamente honrada e feliz com a honraria e agradeceu pela indicação e aprovação dos vereadores. “Considero este momento um dos mais importantes, marcante e inesquecível de minha trajetória”- salientou.



O título concedido se deve ao desempenho da parlamentar que assegurou e liberou durante o seu mandato parlamentar o montante de R$ 15 milhões para investimentos relevantes no município, entre emendas e extraemendas ao orçamento federal.



“Vejo com muita satisfação o Estádio Totão revitalizado, quadras de esportes construídas nas comunidades, equipamentos de saúde entregues, unidades básicas de saúde em funcionamento, equipamentos agrícolas em uso pelos produtores, sistema de abastecimento de água implantado, mercado para o agricultor em atividade e comercializando produtos regionais e também obras urbanas entregues à população”- contabilizou Jéssica Sales.

