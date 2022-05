Jéssica Sales entrega veículos e máquinas para a Prefeitura de Cruzeiro de Sul

A Deputada federal Jéssica Sales (MDB) cumpriu importantíssima agenda em Cruzeiro do Sul, durante o final de semana. O prefeito Zequinha Lima recebeu da parlamentar veículos e equipamentos, adquiridos por meio de suas emendas parlamentares que equivalem mais de R$ 2 milhões, investimentos para serem implantados nas áreas de infraestrutura, agricultura e assistência social.



Na oportunidade, Jéssica Sales entregou ao município três caminhões toco, cinco tratores tobata com carroça e uma motocicleta para a Secretaria Municipal de Agricultura; um ônibus rodoviário e uma máquina patrol (motoniveladora) para a Secretaria Municipal de Obras; um veículo tipo gol, um aparelho de ar-condicionado portátil, cinco computadores desktop, uma impressora multifuncional, um televisor de Led/50 polegadas, um refrigerador, um bebedouro e materiais permanentes para o Conselho Tutelar.

Diante dos investimentos para a agricultura, o produtor rural Sancinha disse que é gratificante ver a deputada Jéssica Sales buscar melhorias para os agricultores. “Nós que acreditamos na cultura da citronela estamos felizes com a entrega de um caminhão porque trará um benefício muito grande para a nossa comunidade” – disse.



Já o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Chagas, ressaltou que os equipamentos permitirão o escoamento da produção, melhorando as condições das famílias que residem na área rural.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, ” a Deputada Jéssica Sales merece todo o nosso reconhecimento, pela sua dedicação, serviço prestado e amor que tem pelo nosso estado. Nós entregamos aqui hoje apenas 20% de suas emendas. Desde de quando eu assumi a prefeitura, só a dep. Jéssica Sales já garantiu R$ 30 milhões. O total de recursos que a deputada já garantiu somente para Cruzeiro do Sul, durante os 8 anos de mandato dela, ultrapassam R$ 90 milhões. Minhas palavras são, gratidão deputada” – finalizou o prefeito.



No final da agenda, a deputada Jéssica Sales destacou “ É o meu deve ajudar as prefeituras, independentemente de cores partidárias, porque sou muito grata à população e tenho que responder com trabalho. Isso aqui é uma demonstração da política de resultados que tanto defendo” enfatizou a deputada.

