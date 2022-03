Jéssica Sales garante R$ 3 milhões na área da Saúde aos municípios acreanos

A manutenção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) é um dos grandes desafios enfrentados pelos gestores municipais. Sabendo dessa dificuldade e atendendo aos apelos dos prefeitos parceiros, a deputada Jéssica Sales (MDB) reservou o montante de R$ 3 milhões do valor obrigatório de emenda parlamentar para a área da saúde ao orçamento de 2022 para os municípios acreanos.

Esse valor será destinado para o custeio dos serviços de atenção primária em saúde do Programa da Atenção Básica (PAB), através do Fundo Nacional de Saúde, tais como, despesas com água, luz, telefone, combustível, material de limpeza, papel, coleta de resíduos, fardamento, sapatos, material de proteção, capacitação de profissionais, aluguel de equipamentos e veículos, contratação de empresas de Tecnologia da Informação (TI), serviço e material de informática, entre outros.

Jéssica Sales se preocupa sempre a qualidade da oferta dos serviços aos acreanos. Como profissional da área e conhecedora das dificuldades da população de acesso e também aos serviços especializados, a emedebista apoia unidades hospitalares dentro e fora do Estado.

Parte do valor indicado ao orçamento de 2022 que soma R$ 543 mil será repassada ao Hospital de Amor para custear as despesas de manutenção da unidade de prevenção e diagnóstico do Câncer em Rio Branco.

“O ideal é qualificarmos nosso sistema de saúde para oferecermos as condições de prevenção, diagnóstico no próprio Estado. Por isso, considero de grande valia a parceria que venho mantendo com o Hospital de Amor de Barretos durante todos os anos do meu mandato” – afirmou a deputada.

