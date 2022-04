Jéssica Sales garante R$ 400 mil para infraestrutura e projeto social em Senador Guiomard

Por meio de emenda parlamentar ao orçamento de 2022, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) garantiu para Senador Guiomard, o valor de R$ 400 mil para infraestrutura e apoio a projeto social no município.

A destinação da emenda é o cumprimento de um compromisso firmado pela parlamentar durante visita à prefeita Rosana Gomes (PP), em meados de 2021.

Parte desse montante, ou seja, R$ 300 mil será investido em serviço de recapeamento de ruas como forma de requalificar a mobilidade urbana e também promover o melhoramento no fluxo de pessoas e veículos. O valor restante de R$ 100 mil foi indicado para investimentos no Casa Dorcas, com o intuito de fortalecer esse projeto de inclusão e de grande alcance social para o público feminino.

Na ocasião em que esteve em Senador Guiomard, Jéssica Sales conheceu o trabalho social coordenado por mulheres que trabalham com artesanato, corte e costura, cabeleireiro, manicure, crochê e outras atividades que incentivam a profissionalização e a independência financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“Conhecer o grandioso trabalho das mulheres e a finalidade do Casa Dorcas foi uma das melhores oportunidades que tive como parlamentar e mulher. Grande parte de mulheres de classe menos favorecida não tem acesso a cursos. Ter a oportunidade de aprendizagem com vistas a autonomia financeira para a sobrevivência as encorajam e as libertam da submissão. Isso é transformador na vida delas! ”- disse Jéssica Sales.

