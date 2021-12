Jéssica Sales libera R$ 1 milhão para o   novo Mercado Municipal de Jordão

Conhecedora das reais necessidades e atenta às solicitações da população acreana, a deputada Jéssica Sales conseguiu e já “tá na conta” da Prefeitura de Jordão o montante de R$ 1 milhão para a construção do primeiro mercado do município. O recurso é proveniente de emenda impositiva de sua autoria, encaminhada ao orçamento de 2018, por meio do Programa Calha Norte e liberado recentemente.



Mesmo afastada das atividades parlamentares por conta de uma lesão que sofreu, Jéssica Sales, não se descuida e está sempre atenta às indicações e ao cronograma das obras, principalmente nos locais mais distantes do estado.

A construção do primeiro Mercado Municipal de Jordão, no valor de R$ 1 milhão é resultado de um compromisso assumido pela deputada Jéssica Sales com os produtores e agricultores durante as suas andanças na região. “ Desde do início do primeiro mandato, sou parceira fiel da população do Jordão. Entendo que como parlamentar tenho a obrigação de garantir obras importantes e que sejam positivas. Para o município de Jordão, foram mais de R$ 3 milhões indicados através do nosso mandato.

Este mercado construído, além de gerar emprego e renda com a movimentação do comércio local, vai oferecer um espaço adequado para a venda dos produtos regionais. A população de Jordão merece” – endossou a deputada.



De acordo com o prefeito Naudo Ribeiro “é um projeto importante para Jordão para ajudar a fomentar a economia e garantir aos munícipes um local digno para suas compras”.

