Jéssica Sales libera R$ 1,1 milhão para obras do Parque Centenário em Brasiléia

A liberação do montante financeiro de R$ 1,1 vai permitir a conclusão das obras de revitalização do Parque Centenário em Brasiléia. Esse valor já está na conta da Prefeitura de Brasiléia e foi intermediado pela deputada federal Jéssica Sales (MDB) junto ao Ministério do Turismo, sendo parte do contrato firmado em 2018, no valor total de R$ de R$ 1,4 milhão, por indicação extra emenda de autoria da própria parlamentar.



A obra de reforma do parque compreende a recuperação das construções existentes, tais como quiosques, o portal de entrada, playground, quadras de esportes, ponte, calçadas, iluminação, paisagismo e também a recuperação dos equipamentos urbanos.



A revitalização do Parque Centenário era uma antiga reivindicação dos moradores de Brasiléia, porque é um dos locais mais agradáveis e está localizado no coração da cidade. Se trata ainda de um espaço verde que proporciona descanso, lazer e prática de atividades ao ar livre. Renovado, ele voltará a ser um atrativo ponto de visitação e do turismo local.



“Com a liberação dessa nossa emenda, as obras serão aceleradas e não vejo a hora de estar com a prefeita Fernanda Hassen devolvendo o Parque Centenário inteiramente revitalizado à população desse querido município” – disse Jéssica Sales.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp