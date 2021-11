Jessica Sales libera R$ 1,2 milhão para o município de Marechal Thaumaturgo

Mesmo de licença médica para recuperação de uma cirurgia, a deputada Jéssica Sales (MDB) trabalha de forma remota no sentido de obter a liberação das emendas de sua autoria para os municípios acreanos. A parlamentar conseguiu e já “tá na conta” da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo o montante de R$ 1,2 milhão para investimentos nas áreas da educação, saúde, agricultura e comunicação (internet nas zonas rural e ribeirinha).

Na área da educação, a deputada Jéssica Sales conseguiu a liberação de R$ 800 mil para a construção de uma escola na comunidade rural, Aparição, que vai beneficiar aproximadamente 180 alunos. “O nosso alvo é atender 100% dos alunos residentes na zona rural, que são os alunos que mais sofrem devido à distância. Na comunidade Aparição, centenas de crianças não irão mais ficar sem estudar ou ter que andar quilômetros de distância para ter acesso a uma escola”.

Na área da Saúde chegou ao município o montante de R$ 100 mil para a manutenção dos postos de Saúde para, dessa forma incrementar a atenção básica com a aquisição de materiais diversos e pagamento de despesas gerais para a melhoria da qualidade de vida da população.

Mais R$ 200 mil foi liberado pela deputada Jéssica Sales na área da agricultura. Esse montante será aplicado para a aquisição de um trator de pneus e equipamentos, como forma de oferecer melhores condições de trabalho aos agricultores familiares.

Por fim, uma conquista inovadora para a região, foi liberado pela parlamentar R$ 150 mil para a instalação de pontos de Internet nas comunidades ribeirinhas: Oriente, Triunfo, Belford, Novo Horizonte e Vila Restauração. Essas comunidades juntas somam cerca de 500 famílias. “Se tem uma coisa que me deixa feliz são os resultados do nosso trabalho chegando em cada cantinho do nosso estado. Seja perto ou longe, o que importa para mim são as desigualdades diminuindo e a esperança prevalecendo” finalizou a deputada Jéssica Sales.

