Jéssica Sales libera R$ 1,4 milhão para o município de Brasiléia

O município de Brasiléia recebeu mais de R$ 1,4 milhão em emenda impositiva e recurso extra indicados pela deputada Jéssica Sales aos Ministérios da Agricultura e do Turismo. Os recursos foram encaminhados em 2018 e 2019, mas só foram pagos neste ano.



De uma emenda impositiva no valor de R$ 1,9 milhão junto ao Ministério da Agricultura, a deputada Jéssica Sales conseguiu a liberação da primeira parcela de R$ 1,040.000,00 milhão para a aquisição de equipamentos agrícolas. Esse valor permitiu a compra de três pulverizadores de barras, três microtratores, três plantadeiras de grãos, uma colhedora de café, uma pá carregadeira, um trator de esteira, uma beneficiadora de arroz e uma retroescavadeira.

“Todo esse material vai beneficiar diretamente o pequeno produtor rural com o plantio e o escoamento de toda a sua produção que vai parar na mesa de cada cidadão de Brasiléia” – comemorou Jéssica Sales ao informar que vai continuar intercedendo junto ao MAPA pelo restante de sua emenda que beneficia os projetos da Prefeitura de Brasiléia para a área da agricultura.



Junto ao Ministério do Turismo, Jéssica Sales conseguiu a liberação da segunda parcela no valor de R$ 417 mil, recurso que dará continuidade à Revitalização do Parque Centenário de Brasiléia. O valor total da obra será de R$ 1.390.804,60 firmado com a Prefeitura de Brasiléia por intermédio da deputada Jéssica Sales.



O Parque Centenário de Brasiléia trata de uma ilha verde e exuberância no meio da cidade, palco de lutas intensas pela liberdade, sustentabilidade e justiça social. O local foi construído em comemoração ao centenário da cidade.

“Com isso, estou ajudando a administração de Brasiléia a garantir dignidade aos cidadãos. Apesar da prefeita Fernanda Hassem pertencer aos quadros do PT, isso não me importa na hora de obter recursos federais para o município. O importante é que os benefícios cheguem à população. Não é minha prioridade privilegiar partido A ou B. Entre as prioridades do nosso mandato estão, sim, a Agricultura e o Turismo, princípios fundamentais para garantia de emprego e renda.” garantiu a deputada.

