Jéssica Sales libera R$ 4,6 milhões para Saúde dos municípios no Acre

Ao se aproximar o encerramento de mais um período legislativo, a deputada Jéssica Sales (MDB) intensificou a liberação de suas emendas impositivas indicadas ao orçamento 2020. Vários municípios acreanos foram contemplados pelo Ministério da Saúde, por meio do Piso de Atenção Básica (PAB).



Jéssica Sales liberou recentemente, o montante de R$ 4,6 milhões para a saúde de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá, levando em consideração as reais necessidades e o número populacional de cada município.



Além dos recursos por meio do PAB também foi liberado o montante de R$ 2.014.972,00 para a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional do Juruá. O valor destinado pela deputada Jéssica Sales permitiu a aquisição de mais um aparelho de tomografia computadorizada, ventilador para ressonância, bomba de infusão, carro maca (2), otoscópio, desfibrilador, cama hospitalar (3), carro de emergência, computador, monitor para radiologia, ar condicionado e mobiliário, tais como, armário, cadeiras, banquetas suportes, baldes, entre outros.

Todo esse material vai se somar ao aparelho de tomografia computadorizada, adquirido no ano passado pela deputada Jéssica Sales que já se encontra devidamente instalado e entrará brevemente em funcionamento no Hospital do Juruá.



Médica e conhecedora das reais necessidades dos municípios acreanos, Jéssica Sales mantém importante parceria com o PAB (Piso de Assistência Básica), como forma de manter os postos de saúde em funcionamento nos locais mais distantes do Estado.



“Quando vemos um prefeito levando saúde para os ramais e ribeirinhos, e, ao mesmo tempo, mantendo as unidades de saúde, ele está utilizando o dinheiro indicado pela parlamentar através do PAB. Tento fazer a divisão dos recursos de uma forma justa. Não adianta eu indicar um milhão de reais para um município que tem, por exemplo, dois postos de saúde; não tem lógica. O mesmo serve para aquele município que tem mais postos de saúde, que precisam de mais recursos. Infelizmente as emendas para saúde somam apenas R$ 8 milhões. Desse valor precisamos atender demandas com construções, reformas, ampliações, aquisição de equipamentos e também manutenção dos postos de saúde. Tudo isso nos 22 municípios, mas é gratificante quando vejo o resultado do nosso trabalho chegando a cada cantinho do nosso estado” – disse a deputada.



Confira a lista e os valores para cada município:

Acrelândia – R$ 133 mil

Assis Brasil – R$ 100 mil

Brasiléia – R$ 100 mil

Cruzeiro do Sul – R$ 500 mil

Epitaciolândia – R$ 100 mil

Feijó – R$ 100 mil

Mâncio Lima – R$ 100 mil

Manoel Urbano – R$ 140 mil

Marechal Thaumaturgo – R$ 100 mil

Plácido de Castro – R$ 100 mil

Porto Walter – R$ 100 mil

Rio Branco – R$ 400 mil

Rodrigues Alves – R$ 100 mil

Sena Madureira – R$ 400 mil

Tarauacá – R$ 100 mil

Hospital Regional do Juruá – R$ 2 milhões

