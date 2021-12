Jéssica Sales libera R$ 478 mil no setor Agrícola do município de Xapuri

A Prefeitura de Xapurí foi contemplada com um recurso extra no valor de R$ 478 mil por meio de uma indicação da deputada federal Jéssica Sales (MDB). A solicitação foi feita pela parlamentar no ano de 2019, ao Ministério da Agricultura, para a compra de uma pá carregadeira para uso na agricultura e serviços em geral.



Conhecedora das reais necessidades, Jéssica Sales mantém parcerias com as administrações municipais nas mais diversas áreas para o desenvolvimento do interior do estado.



Com essa parceria quem ganha dessa vez é a população de Xapurí que contará agora com uma pá carregadeira que será utilizada na prestação de serviços de manutenção e conservação das estradas rurais e outros serviços, principalmente na zona rural onde a demanda é maior.



“Estou muito feliz com a conquista dessa máquina. Tenho certeza que ela vai ajudar na gestão da prefeitura de Xapurí. É uma máquina que pode ser usada tanto na cidade, quanto na zona rural. Meu dever é contemplar todas as áreas e trabalhar por todos” – festejou Jéssica Sales.

