Juarez Leitão é o nome escolhido por Feijó para concorrer a uma vaga na Câmara Federal

Juarez tem um histórico de luta na criação de reservas extrativistas, na demarcação de terras indígenas e na busca de linhas de créditos para o setor rural. Recentemente, pediu exoneração do cargo de secretário de Meio Ambiente do município de Feijó para encarar um novo desafio.

Desta vez, Juarez vai disputar uma das 8 vagas a deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido Social Democrático (PSD), que tem como pré-candidato a governador o senador Sérgio Petecão. A sigla realizou um encontro no último sábado, 21, para apresentar, além dos pré-candidatos a deputados federais e estaduais, a chapa majoritária.

O pré-candidato à Câmara Federal destacou as bandeiras que irá lutar em Brasília. “Nós temos que ajudar os municípios, discutir com as prefeituras e com as comunidades. Eu aprendi, principalmente quando fui prefeito, que as coisas acontecem dentro do município”, afirmou Leitão.

“Se o político, do deputado estadual ao presidente, não pensar em ações direta para as cidades a situação fica muito difícil. Nós temos uma constituição extremamente municipalista, mas o governo federal deu só os afazeres para as gestões municipais e bota a pata em cima dos recursos”, completou.

Juarez Leitão nasceu no seringal Miraflor, em Jurupari, no município de Feijó. Trabalhou cortando seringa até os 22 anos de idade, foi delegado e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e presidente da Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Acre (Fetacre). Foi eleito deputado estadual por dois mandatos, em seguida eleito prefeito de Feijó.

Ainda jovem, foi vice-presidente e presidente do Conselho Nacional do Seringueiro (CNS). Nesse período, Juarez teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e para Europa em busca de recursos para estruturar as reservas, inclusive com projetos que permitiram investimentos em saneamento básico.

Juarez Leitão tem uma vida dedicada às políticas públicas que beneficiam as pessoas que mais precisam. Agora, busca trabalhar, em Brasilia, para todos os municípios do estado. A experiência e a competência de Juarez o coloca como um dos favoritos nas eleições de 2022.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp