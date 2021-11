Junto com bancada federal, Petecão garante R$ 9 milhões para ponte de Rodrigues Alves

A bancada federal do Acre se reuniu nesta terça-feira, 09, para definir a destinação de recursos para construção da ponte sobre o Rio Juruá, na BR-364, que liga Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. A estrutura é um anseio antigo da população, que tem pressionado o governo do Estado para execução da obra.

O coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão, destacou a necessidade da ligação terrestre entre os municípios. “O morador de Rodrigues Alves tem Cruzeiro do Sul como referência de serviços públicos, saúde e comércio. Não podemos deixar perdurar ainda mais essa dependência de balsas. Para as políticas públicas chegarem, precisamos garantir o livre acesso”, afirmou.

A bancada federal decidiu que, além da ponte de Rodrigues Alves, também irá assegurar investimentos para construção da continuação da pista de pouso e decolagem de Santa Rosa do Purus; para construção da Maternidade de Tarauacá e, ainda, alocação de recursos no programa Calha Norte para atender as demandas das prefeituras e do Estado.

Participaram do encontro os senadores Sérgio Petecão (PSD-AC), Mailza Gomes (PP-AC) e os deputados federais Flaviano Melo (MDB-AC), Perpétua Almeida (PCdoB-AC), Mara Rocha (PL-AC), Vanda Milani (Solidariedade-AC), Léo de Brito (PT-AC), Alan Rick (DEM-AC) e Jéssica Sales (MDB-AC). Além do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS-AC), o representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (Dnit) no Acre, Thiago Caetano, o advogado João Tota e o líder do movimento comunitário pró-ponte, Ralph Fernandes

