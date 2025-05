Juntos Pelo Acre e MP na Comunidade levam cidadania a moradores de Acrelândia

O governo do Acre, em parceria com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, neste sábado, 17, em Acrelândia, mais uma edição do Juntos Pelo Acre e o projeto “MP na Comunidade”.

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) ocorreu das das 8h às 14h, na Escola Estadual Marcilio Pontes dos Santos, e contou com diversos serviços como Vestuário Social com a entrega de mais de 350 kits de roupas doados pela Receita Federal, emissão da 2ª via do Registro Civil e Tenda dos Direitos, com orientações de cidadania e bem-estar social.

Durante a ação, o MPAC ofereceu atendimento ao cidadão por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), acolhimento e orientação a vítimas no Centro de Atendimento à Vítima (CAV), além de atendimento e palestras sobre saúde mental e drogadição com o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera).

Além dos serviços do MPAC, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a prefeitura de Acrelandia ofereceram consultas médicas e odontológicas, vacinação, testes rápidos, Preventivo do Câncer de Colo do Útero (PCCU), ginecologista, e distribuição de medicamentos por meio do programa “Levando Saúde”.

Também teve emissão e regularização de documentos, orientações sobre programas sociais, regularização fundiária, licenciamento ambiental e microempreendedorismo, e torneio de futebol.

A diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes, disse que o Ministério Público ajuda a secretaria na garantia de direitos sociais com os serviços prestados. “Muito obrigada por somar esforços juntos conosco nesta importante ação que trouxe dignidade, informação, bem-estar e cidadania ao povo de Acrelândia”.

O promotor de Justiça do MPAC de Acrelândia, Daisson Gomes Teles, disse que a parceria leva mais serviços e aumenta os benefícios à comunidade. “Esta colaboração reforça o compromisso do MPAC com a responsabilidade social, unindo esforços para impactar positivamente a comunidade”, disse.



Vestuário Social eleva auto-estima das mulheres

A moradora do Assentamento Porto Luiz, Dioni da Sul, zona rural do município, foi contemplada com kit de roupas. “Moro 20 km da cidade, to muito feliz com as roupas, me consultei no mutirão, tirei dúvidas de um processo na Defensoria. Muito bom esse mutirão vim até nossa cidade”.

Taine Vieira de Oliveira, moradora do bairro Pinicão, trouxe os filhos para consulta médica e também adquiriu seu kit de roupas.

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Sete) disponibilizou dez barracas com comidas e artesanatos.

Na ocasião, também tiveram palestras educativas, atividades culturais e esportivas.

A ação contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Acrelândia, Polícias Militar e Civil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Energisa, Receita Federal, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Defensoria Pública do Estado do Acre, Sebrae, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acrelândia e Conselho Tutelar.

































