Juntos pelo Acre vai até Ramal Vai se Ver, na Transacreana, e leva diversos serviços a mais de oito comunidades

Com colaboração de Carolina Torres

Moradores do Ramal Vai se Ver e região, no km 52 da Estrada Transacreana, em Rio Branco, tiveram um dia de cidadania neste domingo, 25, por meio do Juntos pelo Acre, programa social do governo do Estado. A ação foi realizada na sede da Igreja Assembleia de Deus.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a ação contou com a parceria da prefeitura da capital acreana, entidades de saúde privadas e diversas pastas do governo estadual. A ação atendeu moradores das comunidades São Bernardo, Belém, Cachoeira, Cumaru, São Raimundo, Colocação Cucuí, no Seringal São José, e Comunidade Riozinho, todas no entorno do Vai se Ver.



Foram oferecidos diversos serviços à comunidade, como farmácia, com entrega de medicamentos, testes rápidos, atendimento médico de clínico-geral, ginecologista e pediatra, além de psicólogo, bem como serviços de registro civil e tenda de direitos.

Moradora do Vai se Ver desde criança, Maria do Socorro da Silva opinou sobre a iniciativa: “Demonstração de amor, de cuidado. Peguei meu remédio, minhas roupas, coisa que pra ir fazer na cidade é difícil. Fiquei feliz de vocês olharem pra nós”.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também titular da SEASDH, afirmou que o Juntos pelo Acre surge “da necessidade de levar o direito a quem precisa de direito”.

Segundo a gestora, o Estado acaba vivenciando, pela sua grandeza territorial, uma série de dificuldades de acesso a vários tipos de serviços. “Você imagina aquele cidadão que está aqui, precisando de uma consulta médica, ou de uma carteira de identidade, ou da certidão de nascimento do seu filho. Diante dessa logística que o nosso estado enfrenta, foi que nós pensamos em criar o programa. E temos trazido cidadania para as pessoas com muitas parcerias”, enfatizou.

A Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Agricultura (Seagro) entregaram 320 cestas básicas, doadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para produtores rurais afetados pela seca, totalizando mais de oito toneladas de alimentos. Além disso, foram realizadas oficinas culinárias para a comunidade.

Foram entregues mudas de árvores florestais pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), realizadas atividades lúdicas para as crianças por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e melhorias na infraestrutura local, como o recapeamento do ramal de acesso à comunidade, feito pelo Departamento de Estradas, Hidrovias e Aeroportos do Acre (Deracre), visando atender as necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Vestuário Social eleva autoestima de moradores

A agricultora Maria da Liberdade de Oliveira, do Vai se Ver, descreveu a oferta de roupas como essencial. “Ajuda muito a gente, fui beneficiada com o atendimento médico, a cesta básica, e o vestuário”, contou.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Santa Casa de Rio Branco, promoveu consultas médicas, com prescrição de medicação. Nos casos em que foi identificada a necessidade de exames mais complexos, os pacientes foram encaminhados para a sede do município.

Proveniente do Ramal Cachoeira, distante uma hora e meia do local da ação, Elita Nascimento foi atendida e obteve a receita dos remédios para o filho com transtorno do espectro autista, bem como esclarecimentos sobre a sua condição. A moradora disse sentir-se “privilegiada” com os serviços: “Quero que tenha mais vezes e em outras regiões, para beneficiar outras pessoas que também precisam muito”.

Odair Modesto, pastor que coordenou as atividades e cedeu a igreja para a ação itinerante, disse que o momento ficou marcado na comunidade. “Pela primeira vez, recebemos um governante, a vice-governadora. Além de trazer esses serviços que nossas comunidades precisam, ouviu nossas demandas. Estamos sendo vistos. Tenho esperança que muita coisa vai melhorar”, disse.

Também foram prestadas informações sobre benefícios do governo federal, como Cadúnico e Bolsa Família, e esclarecimentos sobre aposentadorias, benefícios previdenciário. Ainda, a Tenda dos Direitos transmitiu orientações de combate à violência contra mulher e proteção à criança e ao adolescente. A Polícia Militar do Acre (PMAC) auxiliou no suporte e apoio ao evento.

O Juntos pelo Acre convida parceiros e articula com autoridades locais a realização de eventos dessa natureza, construindo pontes com os gestores dos municípios para aumentar a efetividade das políticas públicas em diversas regiões do estado.



























































































