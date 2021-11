Leo de Brito acionará ministérios da Justiça e da Defesa para reforçar para segurança na fronteira

Acionar os ministérios da Justiça e da Defesa e mobilizar toda a bancada federal do Acre para reivindicar apoio das forças de segurança federais. Esses foram os compromissos assumidos pelo deputado federal Leo de Brito (PTAC), nesta segunda-feira, 22, durante reunião realizada em Epitaciolândia para discutir a situação de segurança nas fronteiras do Acre.

Único parlamentar federal presente na audiência, Leo de Brito manifestou sua preocupação com a segurança pública na região da tríplice fronteira Brasil, Bolívia e Peru que tem registrado aumento nos casos de roubos e furtos de veículos e motocicletas, que na maior parte dos casos, são levados para o território boliviano.

“Nossas fronteiras estão desguarnecidas. Por isso, a gente precisa desse reforço, sobretudo da Força Nacional e do Exército Brasileiro. Já durante a reunião, me comuniquei com o líder da bancada federal acreana, senador Sérgio Petecão, e ele se comprometeu em reunir a bancada para que, juntos, possamos ir até o ministro da Justiça e ao ministro da Defesa para garantir a presença da Força Nacional guarnecendo aqui nas pontes das fronteiras e do Exército por toda a extensão da fronteira”, detalhou o deputado federal.

Além de Leo de Brito, também participaram da reunião o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Paulo Cézar Rocha; o juiz da Vara Criminal, Clóvis de Souza Lodi;a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes; presidente da Câmara de Vereadores de Assis Brasil, Wendell Gonçalves; delegados de Brasileia e Epitaciolândia; presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Nicolau Júnior; Ivone Vivan, chefe do Detran, entre outros representantes do governo do Estado e representante da área de segurança da Bolívia.

“É um tema que exige envolvimento das autoridades federais. A presença da bancada acreana é fundamental nessa temática, precisamos pressionar as autoridades em Brasília no sentido de assumir a competência constitucional no controle das nossas fronteiras. Agradeço ao deputado Leo de Brito que estará levando essa problemática à Brasília, com o governo do Acre, para que tenhamos, nesse primeiro momento a Força Nacional atuando e num momento futuro, às forças armadas assumindo seu papel constitucional”, disse o secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar.

Leo de Brito adiantou que já nesta semana estará em Brasília para agilizar as tratativas junto aos ministérios da Justiça e da Defesa para que os encaminhamentos da reunião, ocorrida em Epitaciolândia, tenham os prosseguimentos necessários, tendo em vista que a população da região precisa voltar a ter sua sensação de segurança assegurada.

