Leo de Brito anuncia liberação de emenda individual para o MPAC no valor de R$ 256 mil

O ano encerra com boas notícias para o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e para a população que utiliza os serviços do órgão. O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) anunciou, nesta quarta-feira, 22, a liberação de recurso, por meio de emenda parlamentar individual, na ordem de R$ 256 mil para o MPAC fortalecer ações que realiza na área de Direitos Humanos.

“A verba que o MP receberá por meio da nossa emenda parlamentar é importante para fortalecer o trabalho que o MP realiza tanto pelas ações do CAV [Centro de Atendimento à Vítima], como pelas do Natera [Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial] que atende pessoas em situação de vulnerabilidade por serem vítimas de violência no ambiente familiar, crimes de ódio”, destacou o parlamentar.

Leo de Brito acrescenta que por entender a relevância desses serviços prestados à sociedade por meio do CAV e Natera, na área de Direitos Humanos, que ele dedicou seu empenho para liberar os recursos por emenda. O parlamentar destacou ainda a dedicação da procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima e do Núcleo de Apoio, Patrícia do Amorim Rêgo, à frente dos trabalhos.

A procuradora-geral, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, agradeceu o apoio recebido pelo deputado Leo de Brito na consolidação das ações promovidas pelo MPAC na atenção às vítimas de violência.

“O combate à violência de gênero tem sido uma prioridade para o Ministério Público do Acre. Com esses recursos, de emenda do deputado federal Leo de Brito, vamos reforçar nossa atuação e aperfeiçoar nossos instrumentos de prevenção e impedir que os ciclos de violência contra mulheres e meninas se repitam, o que em muitos casos custam à vida da vítima”, declarou Kátia Rejane.

