Leo de Brito apresenta projeto para que seja instituído Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal

O deputado federal Leo de Brito (PT) apresentou um projeto de lei para que o dia 9 de setembro seja instituído o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e, a partir disso, o Ministério da Saúde promova campanhas educativas para a orientação sobre a doença.

“A SAF é uma doença causada pela ingestão de álcool durante a gravidez, podendo acarretar inúmeras enfermidades físicas e psiquiátricas que podem afetar diretamente na formação de um embrião”, explica o teto do projeto de lei do parlamentar.

A representante do Grupo Famílias SAF Brasil, Cleísa Brasil, destaca que o Acre já tem uma lei estadual, criada pelo deputado Daniel Zen (PT) e uma municipal, de autoria do ex-vereador Rodrigo Forneck (PT).

Contudo, a representante do Grupo Famílias SAF Brasil observa que ainda é preciso mais e por isso é importante à proposta do deputado federal Leo de Brito. “Precisamos que mais informações sobre a doença sejam difundidas, para que as pessoas compreendam a gravidade do uso do álcool durante a gestação”, completa.

Cleísa Brasil conta que a difusão de informação é inclusive um dos eixos de atuação do Grupo Famílias SAF Brasil.

“O segundo eixo diz respeito à formação de profissionais, atuando em parceria com universidades. Já que se sabe pouco sobre a doença, é preciso investir na informação dos acadêmicos e fazê-los ter acesso às informações sobre a síndrome enquanto ainda estão na universidade. O terceiro eixo é propor a elaboração de políticas públicas para a SAF e acompanhar o cumprimento dessas políticas. A ideia é ter ferramentas legais que pensem na inclusão das pessoas com a doença”, diz a representante.

