Leo de Brito comemora aprovação de crédito para pagamento de bolsas de estudantes federais

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) comemorou durante a sessão do Congresso Nacional, nesta quinta-feira, 11, a aprovação de crédito para pagamento das bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica das Universidades Federais Brasileiras e institutos federais que estão em atrasos.

“Somente no Acre, na UFAC [Universidade Federal do Acre], são 600 estudantes nessa situação da bolsa com pagamento em atraso. Nós conseguimos, com essa aprovação, ter crédito para que possam ser pagos os valores atrasados e pagar o mês de dezembro. Também garantimos os recursos para que o Auxílio Brasil, de R$ 400, possa ser pago para a população que tento precisa desse apoio”, disse o parlamentar.

O pagamento será possível por meio da aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 17/21, que trata de operação de crédito.

Na última quinzena de outubro, Leo de Brito solicitou ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para que o PLN fosse votado com urgência por entender a importância desses recursos para os estudantes bolsistas.

“Mas, vamos ficar no pé do governo federal para que isso não aconteça novamente”, assegura o parlamentar.

Leo de Brito ressalta que embora tenha sido aprovado o PLN, a Educação ainda sofre um desmonte no governo. “Há um descaso do governo federal com as universidades públicas, com a ciência e tecnologia, com corte de mais de 95% nos recursos. Nosso país precisa de investimentos na ciência e tecnologia e precisa de apoio aos estudantes para que possa se desenvolver”, conclui.

