Leo de Brito criou a Lei do Vale-Gás com parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que começa a ser pago neste mês.

O valor deve ser de R$ 52 e será pago de dois em dois meses, durante 5 anos.

Por lei, o auxílio será de metade do preço médio do botijão de gás, conforme levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) com base nos últimos seis meses.

Quem tem direito

Têm direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal, por pessoa da família, menor ou igual a meio salário mínimo. Também serão beneficiadas as famílias com integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como as mulheres vítimas de violência. Para isso, foi feito convênio com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

