Leo de Brito destina emenda para Epitaciolândia realizar atendimentos de saúde na zona rural

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) esteve em Epitaciolândia acompanhando a 20ª edição do Saúde na Comunidade, promovido pela prefeitura do município e que recebeu apoio de emenda parlamentar do deputado. A ação ocorreu no sábado, 12, na comunidade Nari Bela Flor, zona rural de Epitaciolândia.

“Destinei emenda no valor de R$ 500 mil para a realização do programa em 2021 e para este ano de 2022, são mais R$ 700 mil que possibilitará levar atendimentos de saúde para mais de 20 comunidades rurais”, afirmou Leo de Brito.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Sérgio Mesquita, foram ofertados atendimentos nas áreas de cardiologia, exames de ecocardiograma, ginecologia, atendimentos com médicos clínicos gerais, odontologia.

“As ações de apoio dos parlamentares são essenciais para que a gestão municipal possa levar esses serviços de saúde às comunidades e o deputado Leo de Brito tem sido um parceiro”, destacou Mesquita.

André Amâncio, produtor rural, classificou a ação de saúde itinerante como de grande valia para a comunidade. “O produtor rural é mais esquecido nessa parte de atendimento de saúde. Hoje, estamos vendo uma coisa que nunca tínhamos visto aqui: a ultrassonografia sendo realizada aqui na comunidade mesmo, um ecocardiograma, porque a gente luta muito nas filas pra conseguir um exame desse e quem veio hoje, tá sendo agraciado em poder fazer esses exames na comunidade. Isso é muito importante pra nós. O deputado Leo está de parabéns por este apoio a nós, produtores rurais” comentou Amâncio.

Mais recursos para melhorias na saúde, infraestrutura e esporte

Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia destacou que em 2021 o município recebeu emenda no valor de R$ 400 mil para melhoramento de ramais com a construção de bueiros e pontes.

“Para este ano, já temos mais R$ 700 mil para serem investidos na área de saúde. Esse é o maior recurso, na área de saúde, que o nosso município está recebendo de um parlamentar. Além disso, quero destacar que temos também o recursos de emenda do Leo para a construção de uma quadra de esportes na Escola Luiz Gonzaga e o processo já está em licitação”, adiantou o prefeito.

Por meio do mandato Leo de Brito também enviou recursos para a revitalização da Praça 28 de Abril, que fica na entrada de Epitaciolândia e ainda, verba que permitirá beneficiar três comunidades rurais com pontos de internet. São elas: a Comunidade do Guajará, Comunidade Porongaba e o Ramal Fontenele de Castro, Associação Guerrilheiros do Araguaia.

“Agradeço o prefeito Sérgio Lopes pela parceria que vai além de questões partidárias. Meu compromisso como deputado federal é lutar em Brasília para buscar mais melhorias para o Acre, para os nossos municípios que precisam desse aporte por meio das emendas parlamentares. Meu compromisso é com o povo acreano”, finalizou Leo de Brito.

