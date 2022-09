Leo de Brito destinou R$ 33 milhões em emendas para o Alto Acre

A região do Alto Acre, que compreende os municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri e Capixaba,

recebeu cerca R$ 33 milhões em emendas destinadas pelo deputado federal Leo de Brito (PT).

“São emendas para as áreas de saúde, infraestrutura, educação, esporte e lazer, para apoio a produção para aquisição de equipamentos e insumos. Sou muito grato à população do Alto Acre, região que recebi muitos votos e a melhor forma que eu teria de retribuir essa confiança é trabalhando por essas pessoas e espero ter honrado esse compromisso”, afirmou o deputado federal.

Com recursos de emenda de Leo de Brito, a prefeitura de Brasiléia está construindo uma creche que atenderá mais de 100 crianças, revitalizando e ampliando o ginásio Eduardo Lopes Pessoa, um dos principais pontos de prática de esporte da cidade. Já em Epitaciolândia, os recursos de emenda foram destinados para a construção do novo portal de entrada do município, para manutenção de estradas vicinais.

Em Xapuri os repasses de emenda foram para a realização de atendimento de saúde nas comunidades rurais, para pavimentação de ruas, aquisição de caminhão coletor de lixo. Em Assis Brasil, as emendas destinaram-se a pavimentação de ruas com drenagem e construção de calçadas.

Além disso, o parlamentar também entregou veículos para os conselhos tutelares de Xapuri, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.

Líder em emendas

O parlamentar pontuou que em seus dois mandatos na Câmara Federal sempre priorizou o apoio às prefeituras, independente de legenda partidária, por entender a importância que as emendas têm para promover melhorias na vida das pessoas.

“Desafio qualquer deputado federal do Estado do Acre que tenha trabalhado mais por Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil do que o nosso mandato. Esse é meu compromisso”, disse Leo.

Além das emendas parlamentares, as famílias que vivem na região do Alto Acre também são beneficiadas pelo vale-gás, auxílio criado por meio de lei proposta por Leo de Brito na Câmara dos Deputados, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidência da República.

“A cada dois meses são injetados na economia do Alto Acre mais de R$ 341 mil para atender mais de três mil famílias e esse número deverá ser ampliado. Vocês têm visto a nossa luta para aprovar o vale-gás. As pessoas não estavam conseguindo sequer comprar uma botija de gás e o presidente não estava nem aí para o sofrimento de milhares de famílias. Enquanto isso, o valor da botija de gás só ia subindo cada vez mais”, declarou.

O parlamentar também tem utilizado seu mandato para auxiliar as comunidades na inclusão digital levando pontos de internet para regiões rurais das cidades de Assis Brasil, Brasiléia e Capixaba.

“Esses pontos de internet permitem que os jovens tenham acesso a melhores condições para estudar e auxiliam os trabalhadores em suas atividades”,

