Leo de Brito é convidado a integrar equipe do Ministério da Educação

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) anunciou em suas redes sociais que recebeu convite do Ministro da Educação, Camilo Santana, para integrar a equipe do MEC.

Leo de Brito é professor efetivo do curso de Direito da Universidade Federal do Acre desde 2007, tem mestrado na área de Relações Internacionais e está concluindo o doutorado na área de Direito pela UNB. Durante o mandato, foi presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Universidades.

De Brito finaliza seu segundo mandato de deputado federal dia 31 de janeiro e a partir de fevereiro assume a função no MEC.

“Hoje estive com o Ministro da Educação, Camilo Santana e a secretária Executiva do MEC, Izolda Cela. O ministro me fez o convite para ajudá-lo nesse processo de reconstrução da Educação do nosso país, tão massacrada nos últimos anos”, disse.

Leo de Brito falou ainda da satisfação de compor a equipe do MEC. “Me sinto honrado e feliz de poder dar a minha contribuição nesse momento tão importante para o Brasil”, finalizou.

