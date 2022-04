Leo de Brito entrega máquinas e implementos agrícolas para apoio à produção em Mâncio Lima

Ações de incentivo à produção rural foram às pautas das atividades que o deputado federal Leo de Brito participou no último fim de semana em Mâncio Lima. Por meio de emenda parlamentar de cerca de R$ 200 mil, destinada por Leo, a prefeitura de Mâncio Lima, a Cooperativa de Café e a comunidade Indígena Puyanawa receberam equipamentos e insumos.

“Com apoio do nosso mandato na Câmara Federal, foi possível adquirir um micro trator, uma carreta-reboque agrícola, moto cultivador agrícola basculante, adubos e mudas de café clonal para auxiliar a comunidade na produção agrícola. Isso gera emprego e renda, possibilita melhores condições de trabalho para esses homens e mulheres que ajudam a movimentar a nossa economia”, pontua Leo de Brito.

O cacique Joel Ferreira Lima, da aldeia Puyanawa agradeceu o apoio que Leo de Brito tem prestado as comunidades indígenas, em especial ao seu povo.

“Falei para ele da nossa luta. Ele entendeu as nossas necessidades e em pouco tempo, já trouxe os suplementos que precisamos. Como esse é um ano de colheita da mandioca que plantamos ano passado, esse equipamento vai ser de grande valia. Queremos bater a meta de produzir oito mil sacas de farinha e o trator vai ajudar bastante no transporte”, disse o cacique.

O presidente da Cooperativa de Café da Mâncio Lima, Romulo Alves, destacou que os implementos agrícolas serão fundamentais para o trabalho da agricultura familiar. O líder sindical lembrou que há tempos já contam com apoio do mandato de Leo de brito nas atividades executadas pela cooperativa.

“O deputado Leo já destinou adubo para nossa cooperativa e isso fortaleceu nossa lavoura. Para nós, é importante esse equipamento já que somos o polo do café na região do Juruá”, afirmou Alves.

Apoio à agricultura de baixo impacto ambiental

Leo de Brito frisa que as ações de incentivo aos povos tradicionais nas atividades agrícolas trazem benefícios econômicos, mas também ambientais para todos. “A distribuição de adubos melhora a qualidade do café plantado e, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura de baixo impacto, promovida pelos nossos parentes indígenas na aldeia dos Puyanawas”, observa o parlamentar.

Em visita a propriedades rurais em Mâncio Lima, Leo de Brito externou sua satisfação por ver seu trabalho no parlamento federal se tornando realidade nas comunidades do Acre, chegando onde está a população.

“A família do seu Pingola e dona Alessandra, que tem quatro filhos, recebeu as mudas e o adubo, adquiridos por meio de recursos destinados por nossa emenda parlamentar. Esse incremento está melhorando o plantio do café e foi fundamental para que a produção do grão não parasse. Daqui mais um tempo, vamos ter uma situação de mais oportunidades de emprego e dezenas de pessoas já estão sendo beneficiadas com estes insumos agrícolas”, pontou Leo de Brito.

Beneficiado com a entrega de insumos agrícolas, o produtor rural Elielson Pereira Santos, observou que sem esse apoio os produtores não conseguem realizar um bom plantio. “O produtor não consegue plantar uma muda se não tiver o melhor, que é o adubo. Não consegue ir para frente com a plantação. Agradeço ao deputado Leo porque ele está pensando no pequeno produtor também. Se hoje estamos com esse plantio pequeno, isso foi possível porque recebemos esse apoio da emenda do deputado”.

Euclecio Pereira da Silva, produtor rural, agradeceu o deputado pela emenda e a compra dos insumos agrícolas. “Essa emenda veio na hora certa, para salvar nossa lavoura de café. Agradeço por tudo que o deputado tem feito. Graças a Deus, se muitos aqui têm uma lavoura de café é por causa do Leo”, enfatiza Silva.

