Leo de Brito fala de ações em Epitaciolândia

O nosso mandato está presente por todo o Acre. Em Epitaciolândia, nossa parceria com a prefeitura, tem possibilitado levar as ações de saúde itinerante às comunidades rurais do município.

Estamos presentes da Reserva Chico Mendes também, levando inclusão para a comunidade do Porongaba, com a instalação de um ponto de internet que vai ajudar muitos estudantes e trabalhadores rurais que vivem naquela região.

Confere aí nesse vídeo bem bacana as atividades do nosso mandato que trabalha por você todos os dias.😜🤝👍✌️

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp