Leo de Brito participa de ato da vitória contra a PEC 32 e celebra conquista dos trabalhadores

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) participou do Ato da Vitória Contra a PEC 32, realizado por centrais sindicais e servidores públicos, em frente à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 15. O parlamentar acreano celebrou junto aos trabalhadores que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tratava da reforma administrativa não entrou na pauta de votações do plenário da Câmara deste ano e não entrará em 2022.

“Essa PEC acabava com os serviços públicos no Brasil, mas não vai ao plenário graças à mobilização dos servidores públicos de todo país e dos parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro, mesmo tendo sido aprovada na Comissão Especial. Isso é uma vitória dos trabalhadores”, comentou o deputado.

Leo de Brito destacou que a mobilização dos sindicatos em Brasília e em todos os Estados mostrou ao povo brasileiro e aos deputados federais que o serviço público de qualidade é fundamental para o cidadão.

A PEC 32 tinha entre seus pontos mais polêmicos o fim da estabilidade e segurança jurídica do servidor, a extinção das escolas de formação de servidores, a dispensa de concursos púbicos, o impedimento a promoções na carreira pública, redução de salários.

“Nós continuamos lutando, permanentemente, para que haja melhorias nos serviços prestados aos cidadãos em todos os setores, fortalecimento nas carreiras do serviço público, e que seja garantindo à população seus direitos. Hoje, com a derrota da PEC 32 nós podemos celebrar uma vitória do povo brasileiro contra o governo de Bolsonaro. Porque os deputados estavam cientes: quem votasse a favor da PEC, não voltava mais para Câmara. O eleitor não ia perdoar”, finaliza Leo de Brito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp