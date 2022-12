Leo de Brito recebe título de Parlamentar Amigo do IFAC

Em reconhecimento ao apoio para o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, o Instituto Federal do Acre (IFAC), entregou nesta terça-feira, 20, o título Amigo do IFAC, ao deputado federal Leo de Brito (PT).

“É uma honra receber esse título, fruto do trabalho que nós estamos fazendo ao longo dos dois mandatos, mas principalmente deste último no qual encaminhamos a emenda para esse projeto inovador que é o Autistário e, também, sobretudo, pela defesa de toda a rede federal de educação que sofreu duros ataques no governo de Bolsonaro e, inclusive, no funcionamento básico de suas unidades”, afirmou Brito.

O parlamentar, que preside à Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, destacou ainda que sempre pautou suas atividades na Câmara Federal pela defesa da educação pública federal. “Nós tivemos sempre juntos nas pautas dos servidores do IFAC, com as emendas parlamentares. Sobretudo, garantindo os recursos no Orçamento Geral da União para o IFAC e toda a rede federal de educação”, completou.

A reitora do IFAC, Rosana Cavalcante, agradeceu o apoio da bancada federal. Segundo ela, de 2019 a 2022, cinco parlamentares apoiaram o Instituto com emendas. Contudo, ressaltou que Leo de Brito além de destinar emendas, foi firme da defesa da educação pública federal ao atuar na pressão para liberação dos recursos que foram bloqueados pelo governo de Jair Bolsonaro.

