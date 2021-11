Léo de Brito visita Calçadão e debate com camelôs investimentos para a área de comércio popular da cidade

Entre os pontos prioritários apresentados pelo representante camelôs e lojistas, José Carlos, o Juruna, está a revitalização do pavimento e dos quiosques do Calçadão, a construção de banheiros para os permissionários, além da necessidade de construção de um espaço de convivência para a realização de atividades coletivas como reuniões, atividades culturais.

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) visitou na manhã deste sábado, 13, o Calçadão da Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco, para ouvir os camelôs e debater investimentos que podem melhorar a área de comércio popular da cidade.

Leo de Brito destacou a importância desse espaço de comércio popular para a economia de Rio Branco.

“Estou aqui pra me somar a luta dos camelôs e dos lojistas, vencida a etapa do Shopping Popular, que era um sonho antigo e conseguimos construir, agora precisamos melhorar as condições do calçadão, dos quiosques, tem a questão dos banheiros para os permissionários. Estamos discutindo e construindo uma proposta que vai ajudar a melhorar as condições de trabalho para os camelôs, meu mandato e minhas emendas terão essa questão como prioridade”, disse.

Para Juruna, presidente do Sindicato dos Camelôs, Feirantes e Lojistas do Aquiri Shopping (Sincafelas), a disposição do deputado Leo de investir no calçadão demonstra seu compromisso com a categoria.

“Recebemos com muita alegria a visita do deputado Leo para ouvir as necessidades da nossa categoria e já agradecemos pela sensibilidade de colocar emendas para o Calçadão. Vamos construir essa proposta que vai ajudar os comerciantes que estão aqui há mais de 20 anos e precisam de atenção e respeito”, finalizou Juruna.

