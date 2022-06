Leo de Brito visita obra da nova creche de Brasiléia construída com emenda de quase R$ 1 milhão destinada por seu mandato

A comunidade de Brasiléia, em breve, poderá contar com mais uma creche que terá capacidade para atender cerca de 200 crianças. Com apoio de emenda do deputado federal Leo de Brito (PT), um novo espaço está sendo construído com investimento de quase R$ 1 milhão.

“Brasiléia hoje só tem uma creche, que não dá conta de atender a demanda das mães, pais e responsáveis que são trabalhadores e precisam deixar suas crianças num lugar seguro e que oferte boa educação. Nesse sentido, nós estamos já com a construção dessa creche bem adiantada. O investimento é de mais de R$ 1 milhão para garantir que as crianças de Brasiléia possam ter acesso à educação de qualidade e que as mães, pais, responsáveis possam estar tranquilos quando forem trabalhar”, disse Leo de Brito.

O parlamentar e a prefeita da cidade, Fernanda Hassem, visitaram as obras da creche no último fim de semana e puderam verificar o andamento da construção.

“Essa é a segunda creche no município que está sendo construída com emenda do deputado Leo de Brito. A expectativa é que a creche atenda 90 alunos por turno. Isso faz com que a nossa demanda reprimida de crianças na fila de espera possa ter um alívio. Estou muito feliz”, declarou a prefeita.

A nova unidade está localizada no bairro José Moreira. O prédio dispõe de 587 metros quadrados e está dividido em 3 salas de aula, sala de coordenação, sala dos professores, sala de descanso para crianças, banheiros feminino e masculino acessíveis estrutura de refeitório.

Antônia Ferreira da Silvia, diretora da creche Roma Emilse, revelou que atualmente o município tem ao menos 100 crianças na fila de espera por uma vaga na creche.

“Estou muito feliz com a construção dessa nova unidade que vai contribuir com a sociedade de Brasiléia, vai desafogar a lista de espera da única creche que temos até o momento. Estou grata a Deus, a essa emenda do deputado Leo de Brito, grata a gestão da prefeita Fernanda Hassem, que estão tendo um olhar especial, diferenciado com relação a educação infantil”, comentou a gestora.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp