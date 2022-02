Liberados mais R$ 2,8 milhões por Jéssica Sales para fortalecer a agricultura em Cruzeiro do Sul

O setor produtivo de Cruzeiro do Sul se fortalece com mais um crédito em conta na ordem de R$ 2,8 milhões, para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. O montante foi liberado pela deputada federal Jéssica Sales (MDB) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



O valor repassado é parte do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul no valor total de R$ 4,7 milhões, referente extra emenda ao orçamento de 2020.



A aquisição dos equipamentos vai permitir que o município promova considerável apoio ao pequeno e médio produtor que através da agricultura familiar garante o sustento da família e o abastecimento do comércio local.



Segundo a deputada Jéssica, esse é mais um compromisso assumido com a população rural e ribeirinha no decorrer de seu mandato. Por meio desse convênio, serão adquiridos oito caminhões trucados (basculante e carga seca), uma mini carregadeira, uma motoniveladora, quatro roçadeiras, dois tratores de esteira, três tratores de pneus e também uma caminhonete cabine dupla.



“Conheço bem a árdua rotina dos homens e mulheres no trabalho rural, me sinto muito feliz pela oportunidade de fazer algo pelos nossos agricultores através do poder público, já que muitos não tem condições de adquirirem seus próprios equipamentos para o preparo da terra, plantio e escoamento da produção”, destaca Jéssica Sales.

