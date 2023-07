Mais de 800 indígenas participam de ação realizada pela Prefeitura de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia acompanhado das Secretárias de Assistência Social Ynara Holanda, Ruth Oliveira da Secretaria da Mulher, Cultura e Juventude, do Coordenador de Esporte Advan Prado, estiveram na Terra Mamoadate no Rio Iaco, participando da primeira fase do Campeonato Indígena.

Esse é o segundo ano consecutivo que a prefeitura realiza o campeonato na localidade, esse ano com a presença de 21 equipes entre masculinas e femininas.

Paralelo às atividades esportivas, também aconteceram trabalhos de Assistência Social como Bolsa família, aposentadoria, cadastro do BPC e orientações, atividades de beleza, corte de cabelo, manicure e maquiagem.

Segundo levantamento, mais de 800 pessoas marcaram presença na aldeia indígena Jatobá, localizada às margens do Rio Iaco, distante mais de 100 km de Assis Brasil.

Para chegar na aldeia é necessário transporte via terrestre e fluvial pelo Rio Iaco.

Mais de 10 aldeias estiveram presentes nas atividades realizadas pela Prefeitura de Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia fez questão de estar presente nas atividades e compartilhou a alegria em poder levar ações da gestão municipal até lugares antes esquecidos pelo poder público.

“Estamos em mais um ano da nossa gestão realizando o Campeonato Indígena, que integra os povos indígenas Jaminawa e Machineri envolvendo nossas equipes de Esporte, da Assistência Social e da Secretaria da Mulher, Cultura e Juventude, em uma ação conjunta, daqui sai os vencedores que irão disputar a final”, destacou Jerry.

Após essa etapa do campeonato dos povos indígenas do Rio Iaco, acontece a fase das aldeias da Cabeceira do Rio Acre, que deve ocorrer no mês de agosto.

A atleta Fabia Moçabite agradeceu pela realização das atividades. “Estamos contentes com tudo que foi feito, que beneficia todas as aldeias, quero parabenizar o prefeito Jerry Correia pelas atividades”, comentou.

Sandra Jaminawa foi atendida pelos serviços do Bolsa Família e de Beleza e destacou o atendimento. “Gostei que a prefeitura além de trazer o esporte, fui atendida pelo serviço do Bolsa Família evitando da gente ir até a cidade e ainda teve maquiagem, manicure, só agradeço a prefeitura”, disse Sandra em agradecimento à atividade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp