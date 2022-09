Mais que uma Profissão, uma Missão

Nesta manhã 16, no Departamento de Pando-Bolívia em um ambiente de confraternização, reconhecimento pelo Dia do Médico foi realizado mais Evento organizado pelo super Dr. Guillermo Lutfi Guerra, Médico Cirurgião, Anestesiólogo, Especialista em Reanimação. Em discurso, o mesmo Agradeceu a presença de todos os participantes, médicos, enfermeiros, residentes em Medicina de todas as instituições que trabalham no Hospital Roberto Galindo Terán, que pertence à iniciativa pública da Bolívia. O evento foi auxiliado pelos alunos do terceiro ano de Medicina da Universidade Amazônica de Pando.



Dr. Lufti é um dedicado Médico boliviano, muito bem casado, pai de três filhos, dedica sua trajetória de vida profissional à atender a milhares de pacientes necessitados e, ainda, em sua apertada agenda, leciona com maestria a importante disciplina de Farmacologia Médica onde é adorado por seus alunos.

Sem dúvidas, mais que a Missão de um Médico, uma vida dedicada à Sociedade.

