Mais R$ 384 mil liberados por Jéssica Sales para pavimentação de ruas em Manoel Urbano

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) anunciou liberação de mais recursos para infraestrutura urbana em Manoel Urbano. O valor de R$ 384 mil já está na conta da prefeitura para a pavimentação asfáltica com sinalização, construção de calçadas e drenagem da rua Rio Branco, localizada no bairro Antônio Dias.

A ordem de serviço para o inicio dos trabalhos já foi emitida pela Prefeitura Municipal à empresa contratada. O projeto foi elaborado obedecendo o padrão de normas técnicas, com rampas e sinalização para deficientes físicos, no intuito de promover a acessibilidade.

O recurso liberado é proveniente de emenda de autoria da parlamentar encaminhada ao orçamento de 2020, através do Programa Calha Norte e se soma às liberações anteriores, como forma de promover o desenvolvimento da cidade.

Nesses sete anos e meio de mandato, Jéssica Sales destinou para Manoel Urbano o montante de R$ 5.702.000, 00 (cinco milhões e setecentos e dois mil) em emendas e extras, contemplando áreas diversas e relevantes como infraestrutura, saúde, assistência social, agricultura e esporte.

Além de melhorar o tráfego de veículos e o deslocamento de pedestres, o investimento em infraestrutura urbana reforça a melhoria da prestação dos serviços como, saúde, educação e segurança.

“Por meio dessa parceria com a gestão municipal, aos poucos vamos modernizando a cidade, proporcionando conforto, mobilidade e qualidade de vida aos moradores. A política feita com seriedade é transformadora.” – afirma Jéssica Sales.

