Manutenção elétrica deixa nove bairros sem água em Rio Branco; confira lista
Bairros da Parte Alta estão afetados com a suspensão do abastecimento
Nove bairros de Rio Branco estão com o abastecimento suspenso por conta de uma manutenção elétrica no Centro de Reservação (CR) Palheiral, que abastece bairros das regiões da Baixada da Sobral e Parte Alta da capital.
O abastecimento deve ser normalizado às 11h deste sábado (23).
O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que a manutenção será feita no período da noite desta sexta-feira (22) durante à distribuição de água para o Centro de Reservação (CR) Placas, que terá as bombas paralisadas.
Os bairros afetados são:
Tancredo Neves
Alto Alegre
Loteamento Novo Horizonte
Vila Nova
Santa Mônica
Reserva do Bosque
Bairro Novo Cruzeiro
Residencial Rio Verde
Conjunto Mulateiro
“Estamos trabalhando para restabelecer o abastecimento o mais rápido possível, a fim de evitar transtornos à população”, diz o Saerb.
