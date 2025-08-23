Manutenção elétrica deixa nove bairros sem água em Rio Branco; confira lista







Bairros da Parte Alta estão afetados com a suspensão do abastecimento

Nove bairros de Rio Branco estão com o abastecimento suspenso por conta de uma manutenção elétrica no Centro de Reservação (CR) Palheiral, que abastece bairros das regiões da Baixada da Sobral e Parte Alta da capital.

O abastecimento deve ser normalizado às 11h deste sábado (23).

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que a manutenção será feita no período da noite desta sexta-feira (22) durante à distribuição de água para o Centro de Reservação (CR) Placas, que terá as bombas paralisadas.

Os bairros afetados são:

Tancredo Neves

Alto Alegre

Loteamento Novo Horizonte

Vila Nova

Santa Mônica

Reserva do Bosque

Bairro Novo Cruzeiro

Residencial Rio Verde

Conjunto Mulateiro

“Estamos trabalhando para restabelecer o abastecimento o mais rápido possível, a fim de evitar transtornos à população”, diz o Saerb.

