Mara diz que quer um Acre com emprego, com comida na mesa e com saúde que funcione

Por Wagner Lopes, do Tribuna do Acre

A pré-candidata do glorioso MDB ao Governo do Acre, Mara Rocha afirmou, em um vídeo lançado nas redes sociais que o povo acreano tem vivido tempos tenebrosos, de grande dificuldade e desesperança.

Mara salientou que o MDB, maior partido do Brasil, tem um compromisso inabalável com a sociedade acreana: ” de trazer progresso, oportunidade de trabalho e crescimento econômico”, itens escassos atualmente no Acre.

A parlamentar reverbera o sonho de ver o Acre vivendo em uma sociedade mais justa e igualitária, onde haja emprego, comida na mesa e que a saúde funcione plenamente.

