Mara Rocha anuncia a execução de emenda de R$ 300 mil, de sua autoria, para modernização do Embrapa/Acre

Na manhã dessa quarta-feira (27/04), a Deputada Federal Mara Rocha, anunciou que uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 300 mil, para a EMBRAPA/ACRE foi executada.

A emenda visa modernizar o trabalho da EMBRAPA, através do Projeto Vitrines Tecnológicas, para fomentar o uso de energia solar no campo. As primeiras células fotovoltaicas já estão prestes a serem instaladas.

A partir a implementação do projeto os produtores rurais, agroindústrias e associações poderão conhecer ametodologia construtiva de modelos de usinas com características compatíveis às suas propriedades, tanto no porte quanto nas condições físicas. A economia gerada pela usina solar possibilitará, ainda, que a Embrapa redirecione os recursos, que hoje são gastos com energia elétrica, para as atividades fim da empresa, beneficiando de forma direta toda a cadeia de produtores atendida pelas tecnologias da Embrapa no estado do Acre.

“Apoiei, desde o primeiro momento, esse pedido da Embrapa, pois sei a importância das pesquisas da Empresa para os pequenos produtores rurais. Há, sempre, uma enorme transferência de tecnologia para nossos agricultores, e isso é de extrema importância na nossa região”, explicou a parlamentar.

“A perspectiva é que as pesquisas promovidas a partir dessa Emenda vão integrar lavoura, pecuária, aquicultura, floresta e geração de energia limpa, usando os módulos solares nos campos da Embrapa. Isso poderá permitir, inclusive, a geração de renda em áreas não agricultáveis, áreas em vazio sanitário ou em áreas em pousio. Essa emenda permite investir diretamente em novas formas de renda para o produtor, inclusive com o barateamento da produção”, finalizou Mara Rocha

