Mara Rocha anuncia emendas de R$ 4,3 milhões para Saúde de 17 municípios acreanos

Nessa quinta-feira, 02 de junho, a Deputada Mara Rocha anunciou o pagamento de suas Emendas Parlamentares, no valor R$ 4.375.938,00, na área da saúde, atendendo a 17 municípios do Acre, além da unidade do Hospital do Amor no Acre.

As emendas servirão para o custeio das despesas com a saúde nos municípios, permitindo pagamento de campanhas e ações de saúde da família, por exemplo. Os municípios atendidos foram: Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri, Tarauacá, Capixaba, Porto Walter, Santa Rosa do Purus.

“Essas emendas, mais que um pedido dos Prefeitos, são um compromisso com a melhoria da saúde nos municípios acreanos, sempre muito carentes de apoio e de recursos. Além disso, investir no Hospital do Amor, que presta um belo serviço à população do Acre, é uma forma de retribuir o trabalho da instituição”, afirmou Mara Rocha.

“Colocar dinheiro na saúde é melhorar a qualidade de vida da população, permitindo que as Prefeituras, tão sobrecarregadas, possam investir num melhor atendimento nas UBS e clínicas da família. Isso é vital para que a população se sinta protegida” finalizou Mara Rocha.

