Mara Rocha anuncia pagamento de emenda, no valor de R$ 350 mil para construção de Galpão em Jordão

Nesta terça-feira (03/05, a Deputada Federal Mara Rocha, anunciou o pagamento de Emenda Individual de sua autoria, no valor de R$ 350 mil para a Construção de Galpão no município de Jordão.

A Construção de Galpão representa o objetivo de implementação de infraestrutura através da implantação de obras que promovem o desenvolvimento sustentável e a melhoria da administração pública municipal.

Segundo a Deputada Mara Rocha, o Galpão foi uma solicitação da Prefeitura local: “Essa obra foi um pedido do Prefeito para atender à Secretaria Municipal de Agricultura, e permitirá o controle de estoques e insumos, beneficiando ao setor produtivo local”.

“Essa emenda é um Investimento na infraestrutura da Agricultura; Isso significa melhoria na qualidade do serviço público e gerará mais empregos e renda aos moradores de Jordão, com evidente Incentivo ao crescimento do agro no município, elevando o desenvolvimento local. Minha intenção é que Jordão e demais municípios acreanos, que vivem da agricultura, possam ter equipamentos públicos adequados para desenvolver seu trabalho”, finalizou Mara Rocha.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp