Mara Rocha anuncia pagamento de R$ 2,8 milhões para Pavimentação de Ruas em Epitaciolândia

Na terça-feira (17/05), a Deputada Federal Mara Rocha, anunciou o pagamento de Emenda de sua autoria, no valor de R$ 2,8 milhões, para a Pavimentação com meio-fio e sarjetas no Quintal Agroflorestal de Epitaciolândia/AC.

Os recursos irão auxiliar a melhoria da Infraestrutura da área rural em que se encontra o Quintal Agroflorestal de Epitaciolândia, com aplicação de camada asfáltica, instalação de meio-fio e sarjetas por toda área.

A pavimentação das ruas no polo agroflorestal permitirá que a região ganhe novas vias de acesso, em condições de acessibilidade, em qualquer época do ano, promovendo a integração regional e o fortalecimento da pequena agricultura.

Segundo a Deputada Mara Rocha, a obra foi uma solicitação da Prefeitura e dos pequenos produtores: “Essa obra foi um pedido do Prefeito para atender aos moradores e produtores da localidade, e permitirá a melhoria do escoamento da produção local”.

“Essa emenda é um Investimento na infraestrutura para a área rural local e uma forma de investir na melhoria e valorização da produção dos agricultores de Epitaciolândia, que gerará mais empregos e renda a todos, com evidente Incentivo ao crescimento do agro no município, elevando o desenvolvimento local. Minha intenção é que Epitaciolândia e demais municípios acreanos, que vivem da agricultura, possam ter infraestrutura adequada para desenvolver seu trabalho”, finalizou Mara Rocha.

