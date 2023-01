Mara Rocha comemora a entrega do Galpão do Produtor no município de Jordão

Por Direto do Planalto

O Galpão do Produtor é fruto de emenda parlamentar Individual de autoria da deputada federal Mara Rocha. Para a obra foram destinados R$ 350 mil reais à prefeitura do município de Jordão.

Segundo a Deputada Mara Rocha, o Galpão foi uma solicitação dos produtores locais e do prefeito .“Essa obra foi um pedido do Prefeito para atender à Secretaria Municipal de Agricultura, e permitirá o controle de estoques e insumos, beneficiando ao setor produtivo local.

Essa emenda é um Investimento na infraestrutura da Agricultura; Isso significa melhoria na qualidade do serviço público e gerar mais empregos e renda aos moradores de Jordão, com evidente Incentivo à produção rural no município, elevando o desenvolvimento local. ” finalizou Mara Rocha.

