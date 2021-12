Mara Rocha desmente que pretende ter Rosana Nascimento como vice na disputa do governo

A deputado federal do Acre, Mara Rocha, desmentiu notícia de que teria conversado com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, para compor sua chapa na disputa do governo do Acre em 2022.

“Infelizmente vivemos a era da mentira e da falta de compromisso com a notícia. O objetivo eu já imagino qual seja. A campanha eleitoral não começou, mas as NOTÍCIAS MENTIROSAS estão a todo vapor para tentar nos prejudicar. Por isso amigos não devemos acreditar em muitos absurdos que são veiculados”, disse a deputada.

Mara Rocha é apontada por parte da imprensa acreana como pré-candidata a governadora do Acre. Ela teria o apoio do vice-governador do Acre, Wherles Rocha, e presidente Jair Bolsonaro, recém-filiado ao Partido Liberal.

