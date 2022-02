Mara Rocha destina R$ 2 milhões para asfaltamento e recapeamento de ruas em Porto Acre

POLÍTICA10 DE FEVEREIRO DE 2022

Seguindo sua promessa de ajudar a melhorar a infraestrutura dos municípios do Acre, a Deputada Federal Mara Rocha indicou R$ 2 milhões, em recursos extra orçamentários no Ministério do Desenvolvimento Regional, para pavimentação e recapeamento de ruas no município de Porto Acre.

O Contrato de Repasse nº 923279/2021, firmado pelo município de Porto Acre com o Governo Federal, foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 11/01/2022, o que credencia a prefeitura a dar prosseguimento às obras nos próximos meses.

Segundo o projeto apresentado pela Prefeitura, os locais a serem atendidos pelos recursos indicados pela Deputada Mara Rocha serão: Rua José Florêncio; Rua José Lopes Galdino; Rua Romualdo Rosas na Vila do V.

“Fico muito feliz em conseguir atender à população de Porto Acre. A pavimentação é um desejo dos moradores pois, além de melhorar o tráfego, garante mais qualidade de vida à população, além de embelezar o município. Entendo ser importante auxiliar na implantação de infraestrutura básica no município, pois isso beneficia a todos”, afirmou a parlamentar.

“É uma realização ter conseguido esses recursos extra orçamentários e conseguir credenciar a prefeitura junto ao programa do MDR para apresentação o projeto. Acompanhamos o empenho da proposta e a publicação do Contrato de Repasse. As melhorias na pavimentação das ruas vai se tornando uma realidade”, finalizou Mara Rocha.

