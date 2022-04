Mara Rocha é considerada pelos internautas com 60,14% a política mais forte para enfrentar Gladson Cameli

Os pré-candidatos do MDB ao governo do Estado, vereador Emerson Jarude e a deputada federal Mara Rocha foram colocados em uma enquete pelo site Amazonitícias para saber dos internautas qual seria o nome mais forte politicamente no momento para enfrentar o governador do Acre, Gladson Cameli que deve concorrer à reeleição.

O resulta foi finalizado e Mara Rocha obteve na enquete 60,14% (1.940 votos) da preferência dos internautas contra 39,86% (1.286) de Emerson Jarude. O total de votos na enquete chegou a 3.226.

A reportagem que trouxe a enquete contou também com diversos comentários a favor de Mara Rocha. “A deputada Mara é a mais preparada, o melhor nome para tirar o Pinóquio, só dentro do MDB, mas para o Estado a Mara é o melhor nome”, eram alguns dos comentários.

A deputada pela escolha dos internautas é o nome mais forte para enfrentar o governador Gladson Cameli. E o MDB segundo informações finaliza uma pesquisa para definir o único nome do partido para concorrer ao governo do Estado nas eleições de outubro.

