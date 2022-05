Mara Rocha e vice-governador Major Rocha se reúnem com novo embaixador do Peru para tratar de negócios entre Acre e o país andino

Na quinta-feira (05/05) a Deputada Federal Mara Rocha que é Presidente da Frente Parlamentar Brasil/Peru e o vice-governadorMajorRocha, receberam o Embaixador do Peru, Sr. Rômulo Acurio, para tratar de pautas comerciais e culturais entre os dois países.

O Vice-Governador Major Rocha, aproveitou o ensejo para tratar da pauta de exportações entre o Acre e o país andino.

Mara Rocha e o Vice-Governador convidaram o Embaixador a conhecer o Acre, convite que foi prontamente aceito. O Sr. Rômulo deverá chegar no Estado no próximo dia 13 de junho e o Vice-Governador, juntamente com Mara Rocha, acompanharão ele em uma viagem pela Rodovia Interoceânica, estrada que liga os dois países.

Outro compromisso firmado com o Embaixador foi a soma de esforços para incrementar o comércio entre o Peru e o Acre. Mara Rocha vai intensificar os esforços, junto ao Ministério da Agricultura, para conseguir a nomeação de mais um auditor para o Acre, de forma a agilizar a exportação de mercadorias para o Peru.

Um pedido encaminhado pelo Vice-Governador foi a viabilização, por parte do SENASA peruano, de maior agilidade para a exportação da carne suína do Acre.

A Deputada Federal, como Presidente da Frente Parlamentar Brasil/Peru, irá promover um encontro dos parlamentares integrantes da Frente Parlamentar na Embaixada do Peru, como forma de estreitar os laços entre os dois países.

“A reunião do Embaixador Rômulo com a Deputada Mara Rocha e comigo, na qualidade de Vice-Governador, foi uma oportunidade fantástica para defender o incremento do comércio entre o Acre e o Peru. O Embaixador aceitou o convite para visitar nosso Estado e será uma grande oportunidade de mostrar as inúmeras possibilidades que o Acre apresenta. Isso significará um esforço de geração de emprego e renda, principalmente com a garantia de que o Peru irá agilizar a inspeção sanitária para que nossa carne suína chegue aos peruanos”, afirmou o Vice-Governador Major Rocha.

“Essa reunião, extremamente proveitosa, estava sendo articulada desde a chegada do Sr. Rômulo a Brasília. Como Presidente da Frente Parlamentar Brasil/Peru, essa é a oportunidade de tratar dos laços comerciais e culturais com o Acre e, para que isso ocorra, irei agendar novos encontros para tentar desembaraçar os entraves que hoje dificultam nosso comércio com eles”, finalizou Mara Rocha

