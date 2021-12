Mara Rocha: “governo do Acre tem dificuldade em executar projetos na área da Saúde

A declaração foi dada durante entrevista no PodcastSaúde em Debate, de Vandeli Ferreira. Mara Rocha listou algumas de suas emendas destinadas ao governo do estado para serem aplicadas em projetos de melhoria do sistema público de saúde que não foram aproveitadas: três milhões e quatrocentos para o centro de nefrologia, dois milhões para construção e um milhão e quatrocentos para compra de equipamentos, que nunca sairam do papel.

“A gente fica triste com isso, foram 500 mil pra equipar o Centro de Reabilitação da Fundacre, e inclusive nós estivemos recentemente lá. Essa emenda foi destinada no inicio do ano e me causa preocupação porque esse recurso foi liberado no dia 26 de junho desse ano e o que chegou lá foram duas bicicletas e duas esteiras, procuramos contato com a assessoria da Secretaria de Saúde pra saber se os 500 mil que vieram pra comprar equipamento resultaram apenas em duas bicicletas e duas esteiras, nós não tivemos resposta, e ficamos um pouco apreensivos com isso”, disse a parlamentar.



