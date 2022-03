Mara Rocha participa da apresentação do projeto da ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia

Na manhã dessa terça-feira, 29/03, a Deputada Federal Mara Rocha participou da cerimônia de apresentação do Projeto da Ponte José Augusto, que liga Epitaciolândia a Brasiléia.

A cerimônia foi organizada pelo Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes de Souza, que recebeu o projeto da obra das mãos de representantes do DNIT.

Há um ano a deputada Mara Rocha, o vice-governador e o prefeito Sérgio Lopes trabalham para viabilizar a construção. Várias reuniões foram realizadas com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas e o Diretor do DNIT, General Antônio Santos Filho, que apoiou a construção e cedeu, ao prefeito, o projeto da ponte e os estudos de impacto ambiental. Os recursos para a construção foram garantidos pela Deputada através de Emendas.

A obra será construída ao lado da ponte de ferro e terá mão dupla, passagem de pedestres, calçada e paisagismo.

O Prefeito Sergio Lopes explicou a cerimônia: “Esse projeto é a espinha dorsal para que a nossa ponte, tão sonhada, se torne realidade. Este é um sonho da população do Alto Acre, que se torna realidade graças à persistência e comprometimento da Deputada Mara Rocha, e será um importante passo para o desenvolvimento de Epitaciolândia e Brasiléia”.

A deputada Mara Rocha fala sobre a felicidade de contribuir, através do seu mandato, pra realização do sonho da população do Alto Acre.

“Essa será a obra que vai marcar o meu mandato. Os moradores de Epitaciolândia e Brasiléia merecem uma ponte nova, moderna e bonita. Garantimos quase R$ 29milhões para a construção de uma obra sólida e estruturante, que vai resolver, em definitivo, o problema de trafegabilidade entre os dois municípios. Agradeço o empenho do vice-governador Major Rocha e do Prefeito Sérgio Lopes que foram fundamentais para o avanço desse projeto” disse Mara Rocha.

