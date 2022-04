Mara Rocha pede  providências da ANAC e SENACOM sobre os preços abusivos das passagens aéreas no Acre.

Na manhã dessa quarta-feira (20/04), a Deputada Federal Mara Rocha fez um forte pronunciamento, na tribuna da Câmara, tratando sobre o preço das passagens aéreas no Acre.

Segundo a parlamentar, um acreano que precise fazer uma viagem de avião, paga as maiores tarifas do Brasil, onde um trecho chega a custar R$ 3 mil.

Mara Rocha lembrou que o Estado do Acre padece com o abandono e a exploração: “Pagamos as maiores tarifas de Energia Elétrica, temos a pior cobertura de telefonia, e agora, somos penalizados com valores de passagens que parecem tarifas de voos internacionais. Isso é uma exploração sem limites com um Estado pobre e afastado do resto do país”.

“É preciso que o Congresso Nacional olhe para o Acre, olhe para a Região Norte, pois estamos sendo tratados como cidadãos de segunda classe e não iremos mais aceitar essa exploração. Precisamos que a ANAC e a Secretaria Nacional do Consumidor se manifestem sobre essa situação das passagens e punam a abusividade das Companhias Aéreas”, finalizou Mara Rocha.

