Mara Rocha pede que medicamentos para pacientes com câncer sejam distribuídos diretamente pelo Hospital do Amor no Acre

A Deputada Federal Mara Rocha encaminhou ofício ao Presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Duarte Prata, solicitando que os medicamentos necessários ao tratamento dos pacientes com câncer sejam distribuídos diretamente na Unidade do Hospital no Acre.

Pacientes que passam a primeira fase do tratamento de câncer, normalmente precisam usar medicações, muitas vezes por períodos longos, de 5 ou 10 anos. Essas medicações são entregues mensalmente aos pacientes, mas só podem ser entregues nas unidades de Porto Velho ou Barretos, o que obriga os pacientes a uma despesa mensal de deslocamento para o recebimento dos remédios.

Diante dessa situação, exposta por alguns pacientes, a Deputada solicitou que a Unidade de Rio Branco do Hospital do Amor, fique responsável pela distribuição dos remédios para pacientes acreanos.

“O trabalho do Hospital de Amor é muito importante. Eles, inclusive, distribuem as medicações necessárias ao tratamento, o que é importantíssimo para os pacientes de baixa renda. O que estou solicitando é que a Unidade do Hospital aqui em Rio Branco, possa ser responsável por distribuir as medicações para os pacientes do Estado”, explicou a parlamentar.

“O que preocupa os pacientes, em sua maioria pessoas carentes, é a necessidade de se dirigir à Unidade do tratamento (Porto Velho ou Barretos), para retirar as medicações, com gastos de transporte, hospedagem e alimentação, em valores proibitivos para a maioria dos pacientes. Tenho esperança de que o Presidente acate essa sugestão, que será extremamente importante para nossa população”, finalizou Mara Rocha.

