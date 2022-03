Mara Rocha solicita que MPAC assuma as investigações sobre o assassinato do ex-prefeito Gedeon Barros

Em audiência com o novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Dr. Danilo Lovisaro do Nascimento, a Deputada Federal Mara Rocha tratou sobre os rumos da investigação sobre o assassinato de Gedeon Barros, ex-Prefeito de Plácido de Castro.

O crime ocorreu na manhã do dia 20 de maio de 2021, em pleno bairro Santa Inês, quando o Prefeito Gedeon foi morto com 2 tiros na cabeça e ainda não foi solucionado pela Polícia Civil do Acre.

A parlamentar demonstrou preocupação com a falta de respostas da Polícia Civil, e ressaltou que o crime caminha para 12 meses sem que se conheça mandantes ou motivação para o fato.

“Este é um assunto que me interessa de forma direta pois, além da minha amizade pessoal com o Prefeito Gedeon, ele era do meu partido e um importante aliado político. Estaríamos diante de um crime com motivação política? Esse é o questionamento feito por amigos e familiares”, afirmou Mara Rocha.

Mara Rocha lembra que Gedeon Barros era Prefeito durante a primeira onda da COVID-19 e que poderia ter conhecimento sobre o desvio de recursos na Saúde.

“Gedeon foi Prefeito de Plácido de Castro durante a primeira grande onda da pandemia da COVID-19. Ele saberia algo sobre o desvio de dinheiro da Saúde para combate à pandemia por parte do Estado? Todos sabemos que ocorreram desvios desses recursos no nosso Acre. O crime foi uma forma de calar o ex-Prefeito?”, questiona a parlamentar.

“Pela brutalidade do crime, pela forma organizada como ele aconteceu, precisamos vê-lo elucidado, de forma a que todos os envolvidos sejam punidos, mas não estamos encontrando eco junto à Polícia Civil do Acre. Espero que o MPAC tome a frente das investigações e realize as diligências necessárias para a sua resolução. Esse é um pleito da população de Plácido de Castro e, principalmente, dos familiares e amigos do Prefeito Gedeon Barros, que merecem um ponto final nesse terrível capítulo da sua história”, finalizou Mara Rocha.

