Menino de oito anos que vende refrescos e sonha ser bombeiro ganha surpresa em Rio Branco: ‘Dia muito especial’

Um menino de oito anos que vende refrescos nas ruas de Rio Branco teve um dia inesquecível nesta terça-feira (26). Isto porque Luan da Costa Magalhães, que sonha em ser bombeiro, foi convidado para conhecer a sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Morada do Sol.

A história do menino e o sonho de ser um militar chegaram aos bombeiros após o caso ser compartilhado em páginas locais de redes sociais. Os agentes buscaram Luan na casa onde ele mora com a mãe e a irmã de 17 anos, no bairro Montanhês.

“Trouxemos o Luan para conhecer um pouco da nossa profissão, fazer algumas atividades, inclusive tirolesa. Hoje está sendo um dia muito especial para a gente, em recebê-lo aqui na nossa instituição”, disse a capitã Mirla, que acompanhou a visita.

E o Luan já pôde conhecer parte da rotina que pretende seguir na vida adulta. Um vídeo publicado pela corporação mostra que, além de fazer um rapel adaptado, ele conheceu os caminhões de combate a incêndios e ganhou até uniforme. (Veja acima)

Se para o menino o passeio foi o início da realização de um sonho, os bombeiros também ficaram emocionados em incentivar a trajetória do pequeno.

“Ver o brilho nos olhos do Luan nos lembra do verdadeiro sentido da nossa missão: inspirar, servir e proteger com amor ao próximo”, destacou a corporação por meio de postagem em uma rede social.

História comoveu a web

Antes de comover os bombeiros, a história de Luan despertou empatia na web. O menino em uma casa improvisada com madeira, PVC e chão batido.

Após o caso vir à tona, o grupo Amigos Solidários e influenciadores da região iniciaram uma mobilização para arrecadar doações à família. Muito além de um novo teto, o objetivo é impulsionar os objetivos dessa família.

“A cada minuto, a cada hora o Luan está ficando cada vez mais maravilhado com o que o mundo está fazendo por ele, abraçando seus sonhos e dizendo é possível sim, basta acreditar”, disse ao g1 Derineudo de Souza, coordenador do grupo.

