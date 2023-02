Michelle Melo será a líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa

Por Alexandre Lima

Michelle Melo (PDT) será a líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa do Acre – Foto: Alexandre Lima

Michelle Melo (PDT) será a líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa do Acre. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (31) durante jantar com os deputados estaduais reeleitos os novatos, todos da base governista.

Michelle foi eleita deputada estadual pelo PDT nas eleições passadas com 5. 990 votos. Ela estreou na política há dois anos quando foi eleita vereadora de Rio Branco.

No parlamento mirim, Michelle se destacou como oposição ferrenha ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PP, colega de partido de Cameli, e na defesa da causa da mulher.

Michelle é médica de família e comunidade, foi empossada deputada, com outros 23 colegas de parlamento, durante sessão nesta quarta-feira (1º). Ela assume o lugar de líder do governo de seu correligionário Pedro Longo.

